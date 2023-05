Je energiecontract opzeggen is vanaf morgen veel duurder

Wie wil wisselen van energieleverancier kan vanaf morgen weleens fors duurder uit zijn. Dan gaan nieuwe regels in voor het opzeggen van vaste energiecontracten, waardoor consumenten flink de portemonnee moeten trekken. Voordeel is dat er weer verschillende vaste contracten zijn waar je uit kunt kiezen.

Concreet betaal je het verschil tussen de prijs in je oude contract en de actuele marktprijs, vermenigvuldigd met de hoeveelheid energie die je waarschijnlijk nog zou hebben afgenomen als je je contract niet zou opzeggen. Een vrij ingewikkelde berekening dus. Maar je kunt ervan uitgaan dat hoe langer je contract nog zou doorlopen, hoe meer je betaalt. En dat kan al snel in de honderden euro's lopen.

ACM raadt consumenten dan ook aan goed te kijken naar de hoogte van de opzegvergoeding voordat ze een nieuw contract afsluiten. Het kan zijn dat overstappen niet voordelig is door de hogere opzegboete. Als je overstapt, is de nieuwe leverancier verplicht om je binnen enkele dagen te vertellen hoe hoog de opzegvergoeding is. Je hebt dan nog de tijd om je overstap te annuleren.

Belangrijk is dat de nieuwe regels alleen gelden voor vaste contracten en ook alleen voor contracten die op of na 1 juni worden afgesloten. Bestaande contracten vallen dus onder de oude regels. Ook gelden de nieuwe opzegregels niet voor variabele of dynamische contracten, of voor contracten die je vandaag nog afsluit.