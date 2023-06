Wat doet en verdient een lid van de Eerste Kamer?

Voor Eerste Kamerleden bestaat geen vacaturesite. Ze worden gekozen door de leden van de Provinciale Staten, die op hun beurt weer zijn gekozen door ons. De 75 nieuwe Eerste Kamerleden blijven in principe vier jaar aan.

Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een parttime functie. De meeste leden hebben er nog een andere, al dan niet betaalde functie naast. Wel krijgen ze een vergoeding voor het deeltijdwerk in de kamer. Die is voor dit jaar vastgesteld op ruim 34.000 euro bruto, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Behalve het inkomen krijgen Eerste Kamerleden net als andere bestuurders ook van alles aangeboden. Dat kun je online inzien. De geschenken variëren van een aspergediner tot een 4,5 literfles Don Papa-rum. Ook reizen worden gemeld. Die gaan van een trip naar het Europees Parlement tot een bezoekje aan een vastgoedbeurs in Cannes in een privévliegtuigje op kosten van Harry Mens.

Eerste Kamerleden moeten heel veel lezen

"Doorgaans komen Eerste Kamerleden op de lijst terecht via scoutingscommissies", zegt Paul Luijten. Hij zat twaalf jaar in de Eerste Kamer en maakt nu deel uit van het bestuur van het Genootschap van Oud-Senatoren. "Mensen die interesse hebben, trekken zelf aan de bel of je wordt gevraagd." Die personen zijn dan meestal al wel lid van een politieke partij.

Volgens Luijten werd je vroeger voor de Eerste Kamer gevraagd als beloning voor bewezen diensten. "Dat is allang niet meer zo. Nu gaat het meer om kwaliteit en diversiteit." Waarbij kwaliteit vooral te maken heeft met de beleidsterreinen waar kennis over nodig is. En bij diversiteit wordt ook gekeken dat het niet te veel mensen uit de Randstad zijn.

Wat je als Eerste Kamerlid volgens hem vooral goed moet kunnen, is lezen. "Je moet wetsvoorstellen lezen, het advies van de Raad van State erover lezen, de stukken uit de Tweede Kamer met de wijzigingen lezen. Dat moet je dus kunnen en leuk vinden." Ook de inbreng van je collega's moet je lezen.

De Eerste Kamer moet wetsontwerpen beoordelen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Als ook de Eerste Kamer heeft ingestemd, wordt een wet van kracht.

Goed voor je netwerk

Er gaat veel meer tijd zitten in al het lezen en de gesprekken met belanghebbenden, fractievergaderingen in het land en andere bijeenkomsten dan de ene vergaderdag in de week die officieel tot de taken behoort. "De vergoeding komt neer op ongeveer een kwart van dat van een lid van de Tweede Kamer." Dat is wel een voltijdbaan.