Schiphol moet personeel beter beschermen tegen uitstoot vliegtuigen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Schiphol moet zijn personeel beter beschermen tegen de schadelijke uitstoot van vliegtuigen, zegt de Nederlandse Arbeidsinspectie. De inspectie vindt dat de luchthaven er bijvoorbeeld voor moet zorgen dat vliegtuigen geen schadelijke stoffen meer uitstoten tijdens het taxiën.

De huidige plannen van Schiphol om blootstelling aan de uitstoot van vliegtuigen te verminderen zijn niet goed genoeg, schrijft de Arbeidsinspectie in een ontwerpbesluit. Daarom moet de luchthaven meer doen om voor 2030 personeel beter te beschermen. Voor het einde van dit jaar moet Schiphol met een verbeterplan komen.

Schiphol noemt het ontwerpbesluit van de Arbeidsinspectie een "niet te negeren spiegel" voor de luchthaven. "Duidelijk is dat de arbeidsomstandigheden op Schiphol beter moeten. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren verbeteringen doorgevoerd, maar het moet sneller en beter", zei Schiphol-topman Ruud Sondag dinsdag in een verklaring.