Gevallen techmiljardair Elizabeth Holmes meldt zich vandaag bij gevangenis

De van fraude beschuldigde ondernemer Elizabeth Holmes gaat dinsdag naar verwachting de gevangenis in. De Amerikaanse ondernemer zou met haar bedrijf Theranos beleggers en klanten hebben misleid en moet voor zo'n elf jaar achter de tralies.

De nu 39 jaar oude Holmes was aanvankelijk een van de grote succesverhalen van Silicon Valley. Ze richtte biotechnologiebedrijf Theranos op en claimde dat ze een methode had gevonden om met een paar druppels bloed veel verschillende tests te kunnen doen. Dat zou een belangrijke medische doorbraak zijn geweest.

Ze wist tal van bekende investeerders en managers aan te trekken. Zo pompten mediamagnaat Rupert Murdoch en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger geld in het bedrijf.

Maar na een serie artikelen in zakenkrant The Wall Street Journal werd duidelijk dat de technologie helemaal niet bestond. Het betekende het einde van het bedrijf, dat in 2018 ophield te bestaan.