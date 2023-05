Prijzen in Nederlandse industrie dalen voor het eerst in twee jaar

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De prijzen die Nederlandse industriebedrijven voor hun goederen vragen, zijn voor het eerst in twee jaar gedaald. Die waren in april 2,3 procent lager dan een jaar eerder.

In maart waren de producten nog 1,9 procent duurder dan een jaar eerder en in februari bedroeg het prijsverschil zelfs 8 procent.

Bij veel industriebedrijven waren de prijzen in april nog hoger dan een jaar eerder. Dat er gemiddeld wel een daling is, komt vooral door de prijzen in de aardolie-industrie en de chemie. Die daalden hard, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.