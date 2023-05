Beleggers houden inflatiecijfers en Amerikaans schuldenplafond in de gaten

Een vooruitblik op wat de financiële markten komende week te wachten staat: beleggers zullen vooral de inflatiecijfers uit verschillende Europese landen en het Amerikaanse schuldenplafond in de gaten houden. Qua bedrijfscijfers blijft het rustig.

Statistiekbureau CBS maakt donderdag een eerste raming van de inflatiecijfers over mei bekend. Ook worden cijfers verwacht uit Duitsland, Frankrijk en de eurozone over hoeveel duurder het leven is geworden.

De afgelopen tijd daalde de inflatie in Nederland na het hoogtepunt in de herfst van vorig jaar, maar in april was er plots weer een stijging. Dat kwam vooral door een minder sterke daling van de energieprijzen, maar ook duurder voedsel speelde een rol.

De inflatiecijfers geven een indicatie of de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB) effect beginnen te hebben. Als dat nog niet voldoende is, dan zijn er meer renteverhogingen te verwachten. De beleidsmakers van de ECB komen halverwege juni weer bijeen.

Schuldenplafond Amerikaanse overheid

Het Witte Huis en de Republikeinen sloten in de Verenigde Staten weliswaar een principeakkoord over het schuldenplafond, maar dat moet nog door zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat worden geloodst.

Een crisis lijkt inmiddels afgewend. President Joe Biden en de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy bereikten een akkoord waarbij de overheidsuitgaven volgend jaar vrijwel gelijk blijven. Zonder akkoord zouden de Verenigde Staten begin juni hun rekeningen niet meer kunnen betalen, wat grote gevolgen zou kunnen hebben voor de waarde van de dollar en de wereldeconomie.

Het is onduidelijk of de meer radicale Republikeinen akkoord willen gaan met dit akkoord. Als dat niet zo is, dan heeft McCarthy steun nodig van Democraten. En ook bij hen is het nog niet zeker of ze allemaal voor deze deal willen stemmen.

Het wordt pas dinsdag duidelijk hoe de Amerikaanse aandelenmarkten reageren. Maandag blijven de beurzen op Wall Street gesloten vanwege Memorial Day. Ook in Londen blijven de beurzen dicht vanwege een feestdag. In de rest van Europa wordt wel gewoon gehandeld.