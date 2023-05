Britse overheid werkt aan plan voor maximumprijzen voedsel

Delen via E-mail

De Britse regering werkt aan plannen om voor bepaalde basisproducten in de supermarkt een maximumprijs te stellen. Dat schrijft de Britse nieuwssite Sky News zondag op basis van regeringsbronnen. Supermarkten zouden op vrijwillige basis aan het plan kunnen meedoen.

Onder meer brood en melk zouden daardoor goedkoper moeten worden. Het plan zou moeten helpen de hoge inflatie in het Verenigd Koninkrijk te bestrijden.

De Britse inflatie zakte in april, maar bleef met 8,7 procent hoog. Vooral de voedselinflatie blijkt hardnekkig, zeggen bronnen binnen het Britse ministerie van Financiën tegen Sky News.

Voedsel was in maart al haast een vijfde duurder dan een jaar eerder. De verwachting is dat dit verschil de komende maanden alleen maar toeneemt.