Biden en Republikeinen voorlopig akkoord over verhogen schuldenplafond VS

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een voorlopig akkoord bereikt met de Republikeinen over verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Daarmee lijken de Verenigde Staten voorlopig uit de gevarenzone, maar het Congres moet nog wel over het akkoord stemmen.

Volgens bronnen gaat de VS het schuldenplafond voor twee jaar verhogen. Verdere details zijn nog niet bekend. De verwachting is dat het wetsvoorstel zondag helemaal klaar is. Woensdag stemt het Congres erover. Bij voldoende stemmen is het akkoord definitief.