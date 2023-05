Lange rijen op Britse luchthavens door storing e-gates

Delen via E-mail

Passagiers die zaterdag arriveren op luchthavens in het Verenigd Koninkrijk hebben te maken met lange wachtrijen vanwege een storing bij de elektronische paspoortcontrole.

Vanwege het lange pinksterweekend is het erg druk op Britse luchthavens. Paspoorten moeten nu handmatig worden gecontroleerd en dat neemt veel meer tijd in beslag. De wachttijd zou meerdere uren zijn. Volgens de BBC gaat doorgaans 60 tot 80 procent van de reizigers via e-gates, afhankelijk van de luchthaven.