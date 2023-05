Onderzoek ECB: Klimaatverandering kan inflatie aanjagen

Klimaatverandering kan de komende tien jaar de wereldwijde inflatie aan gaan jagen, bijvoorbeeld omdat voedselprijzen harder stijgen. Dat stelt de Europese Centrale Bank (ECB) op basis van nieuw onderzoek. Volgens de studie kan het jaarlijks om een stijging met meer dan 1 procentpunt gaan.

Voor de jaarlijkse voedselinflatie kan het gaan om een stijging tot wel 3,2 procentpunt per jaar. Vooral in het zuiden van de wereld zullen de voedselprijzen harder omhoog kunnen gaan omdat daar de impact van klimaatverandering het grootst is. Maar ook in de Europese Unie zullen die hogere voedselprijzen gevoeld gaan worden. En er kunnen grotere prijsverschillen binnen de regio ontstaan, bijvoorbeeld door extreme hitte in het zuiden van Europa en koeler weer in het noorden.