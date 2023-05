Meeste Duitsers zijn sceptisch over digitale euro

Een meerderheid van de Duitsers staat sceptisch tegen de eventuele komst van een digitale euro, waaraan wordt gewerkt door de Europese Centrale Bank (ECB). Dat blijkt uit een peiling die de Duitse branchevereniging voor banken heeft laten uitvoeren.

Uit de enquête kwam naar voren dat driekwart van de ondervraagden het er in meer of mindere mate mee eens is dat de digitale euro overbodig is omdat bestaande betalingsmogelijkheden toereikend zijn.