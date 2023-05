Frankrijk opnieuw gewaarschuwd vanwege hoge staatsschuld

Frankrijk heeft een nieuwe waarschuwing gekregen van een kredietbeoordelaar over zijn huishoudboekje. Het kleinere Europese kredietbeoordelingsbureau Scope heeft de zogeheten outlook voor de Franse kredietwaardigheid verlaagd naar negatief. Het bureau is met name bezorgd over de hoge staatsschuld van het land.

Het is niet voor het eerst dat Frankrijk een waarschuwing krijgt van een kredietbeoordelaar. Vorige maand verlaagde Fitch, een grote kredietbeoordelaar, de Franse kredietrating van AA naar AA-.

Fitch wees toen ook al op de hoge schulden. Ook waren er twijfels over de plannen van de Franse president Emmanuel Macron om de economie aan te jagen. Verder speelt de sociale onrust in Frankrijk over de verhoging van de pensioenleeftijd een rol, en het risico op een impasse in de Franse politiek rond de plannen van Macron.

Een lagere rating van zo'n kredietbeoordelaar kan gevolgen hebben voor Frankrijk. Investeerders kunnen bij zorgen over de Franse economie een hogere rente vragen voor hun geld. Dat kan weer gevolgen hebben voor de financiële huishouding van het land.