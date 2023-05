CEO JPMorgan zegt nooit contact te hebben gehad met Jeffrey Epstein

Jamie Dimon, CEO en bestuursvoorzitter van bankconcern JPMorgan Chase, heeft onder ede verklaard dat hij nooit contact heeft gehad met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De zaak was door de Amerikaanse Maagdeneilanden en slachtoffers van Epstein aangespannen tegen het bedrijf.

Epstein was van 2000 tot 2013 klant van JPMorgan. In 2008 bekende hij in een zedenzaak waarbij een minderjarige was betrokken.