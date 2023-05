Overheid VS heeft zonder deal schuldenplafond pas op 5 juni geen geld meer

De Verenigde Staten zitten waarschijnlijk pas op 5 juni zonder geld als er geen politiek akkoord komt over een verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Met die inschatting is minister van Financiën Janet Yellen vrijdag gekomen. 5 juni is later dan eerder werd voorspeld.

Yellens boodschap geeft de Republikeinen en Democraten in het Congres iets meer tijd om een deal te bereiken. Eerder zei Yellen nog dat de overheid mogelijk rond 1 juni al niet meer genoeg geld zou hebben om alle rekeningen te betalen.

Een deal tussen de Democraten en Republikeinen over de noodzakelijke verhoging van het schuldenplafond laat nog altijd op zich wachten. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy verklaarde wel tijdens het komende lange weekeinde door te zullen werken om een akkoord te bereiken.

Als het niet op tijd lukt om overeenstemming te bereiken, kan dat wereldwijd voor grote financiële onrust zorgen. Een groot deel van de Amerikaanse overheid komt dan mogelijk ook stil te liggen.

Yellen stelde vrijdag in een brief aan het Congres dat ze gekeken heeft naar de meest actuele financiële cijfers. Daaruit volgt dat haar ministerie in de eerste twee dagen van juni nog meer dan 130 miljard dollar aan geplande betalingen kan verrichten. Dat betreft onder meer sociale uitkeringen.

Verhoging schuldenplafond meestal routineklus

Voor de week van 5 juni staan er vervolgens nog betalingen voor een totaalbedrag van 92 miljard dollar in de planning. Volgens Yellen lukt het zonder een verhoging van het plafond niet om al dat geld op te hoesten.