Zo zet je extra geld opzij als je onzeker bent over het nieuwe pensioen

Het nieuwe pensioen staat voor de deur. Dinsdag stemt de Eerste Kamer voor een hervorming van het pensioenstelsel. Dat stelsel brengt wat nieuwe onzekerheden met zich mee. Hoe kun je voor de zekerheid voor wat extra pensioen zorgen?

In het nieuwe pensioen krijgen mensen de komende jaren een persoonlijk potje in plaats van een deel van de grote pot van hun pensioenfonds. Pensioenen worden verhoogd in goede beleggingsjaren, maar worden ook sneller verlaagd bij mindere prestaties op de beurs.

Al het opgebouwde pensioen zal worden overgezet naar het nieuwe pensioenstelsel. 1500 miljard euro wordt zo verdeeld in miljoenen persoonlijke potjes. "Hoe dat precies gaat, weten we nog niet. En dat leidt vooral bij 45-plussers tot wat vraagtekens", zegt pensioenadviseur Paul Verbeek van PensioenVizier.

In het oude stelsel legden jongeren iets te veel in voor hun pensioenopbouw en ouderen iets te weinig. Veertigers kunnen daardoor nu niet meer van die tweede fase profiteren. "Daarvoor moeten ze worden gecompenseerd, maar we weten niet hoe dat gaat gebeuren. Voor deze groep is hun toekomstige pensioen dus voorlopig wat onzeker."

Geld fiscaalvriendelijk apart zetten

Met die onzekerheid in gedachten kan het handig zijn om voor een extra pensioenpotje te zorgen, vindt Verbeek. Gelukkig zit er in de nieuwe pensioenplannen ook een verhoging van de grens om zelf fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen. "Waar je voorheen na een goede pensioenregeling via je werkgever niet veel ruimte over had voor aftrekbare pensioeninleg, kun je straks 8.000 à 10.000 euro per jaar extra fiscaalvriendelijk apart zetten."

Verbeek adviseert om te kijken naar lijfrenteproducten. "Die geven je straks veel flexibiliteit. Je kunt namelijk kiezen of je het ene jaar veel inlegt en het andere jaar weinig, omdat je kinderen gaan studeren bijvoorbeeld. En bij pensionering kun je regelen dat je extra pensioen wordt uitgekeerd in vijf in plaats van twintig jaar. Zo heb je als je eind zestig bent nog extra financiële ruimte om te reizen, terwijl je dat op je negentigste niet meer hoeft."

Hoeveel risico wil je nemen met beleggen?

Je pensioenpot gaat belegd worden via het zogeheten lifecycle-principe, net als bij een lijfrente wordt gedaan. Dit betekent dat met meer risico wordt belegd voor jongeren en met minder risico voor ouderen. "Bij beleggen gaat het altijd om je beleggingshorizon. Wanneer heb je het geld nodig? Als je het lang kunt missen, kun je meer risico nemen", zegt financieel planner Anja van Zandbergen.

"Op je 62e zal je pensioenfonds weinig risico nemen, omdat je pensioen dichtbij is. Maar bij jouw extra potje kun je mogelijk verder vooruit plannen als je het geld tien jaar kunt missen. Dan kun je ook iets risicovoller beleggen." Heb je maar een korte horizon, dan kun je ook voor sparen kiezen, maar dan moet je misschien genoegen nemen met minder rendement. "Met beleggen krijg je op de lange termijn meer", zegt Van Zandbergen.

Stort niet al je spaargeld in pensioen of hypotheek

Zoveel mogelijk spaargeld in een lijfrente storten of ermee beleggen via een pensioenrekening dus? Dat kan onhandig zijn, zegt Verbeek. "Die inleg is écht voor je pensioen, daar kun je dus niet zomaar bij. Houd dus vooral een deel van je geld binnen bereik via het gewone sparen of beleggen."

In het verleden werd een hypotheekaflossing ook wel eens als een investering voor later gezien. Zeker toen rentes nog veel hoger waren. "We kijken altijd naar de hypotheek als we een financieel plan maken, maar vaak is een extra aflossing nu niet heel aantrekkelijk. Dit komt doordat veel mensen hun hypotheek hebben vastgelegd met een lage rente", zegt Van Zandbergen. "Je stopt je geld daarmee in stenen en daar kun je na je pensioen geen boodschappen van betalen."