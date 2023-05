Ook Britse supermarkten beschuldigd van graaiflatie

De discussie over de zogenoemde graaiflatie heeft inmiddels ook het Verenigd Koninkrijk bereikt. Critici beschuldigen grote supermarkten ervan de prijzen extra te verhogen voor eigen gewin. Maar de grootgrutters ontkennen dat.

"Daar is absoluut geen sprake van", zegt topman Simon Roberts van Sainsbury's, de op een na grootste supermarkt van het VK, tegen BBC News. "De supermarkten hebben er alles aan gedaan om de prijzen zo laag mogelijk te houden en daarmee de inflatie te bestrijden. We hebben de hoge kosten niet doorberekend aan de klant."

De Britse concurrentiewaakhond heeft een onderzoek naar prijsstijgingen in de supermarkten aangekondigd. Verschillende politici hebben opgeroepen in actie te komen tegen de hoge prijzen.

Het leven in het Verenigd Koninkrijk was in april 8,7 procent duurder dan een jaar eerder. De koopkracht van veel Britse huishoudens staat onder druk.

Vooral de hoge voedselprijzen droegen in april bij aan de inflatie, blijkt uit cijfers van het Britse statistiekbureau ONS. Britten betalen 19,1 procent meer voor voedsel. Dat is de grootste stijging in 45 jaar tijd.