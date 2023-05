Werknemers in supermarkten kunnen rekenen op flinke loonsverhoging

In verschillende sectoren staan de cao-onderhandelingen op scherp met acties en stakingen tot gevolg, maar in de supermarktbranche gloort hoop dat de partijen er snel uit komen. De eerste gesprekken zijn constructief en goed verlopen. De werkgevers zijn bereid de lonen van de ongeveer 300.000 werknemers met 9 procent te verhogen.

"We hebben de eerste gesprekken achter de rug en die zijn uitermate goed verlopen. Wij verwachten dan ook geen acties en stakingen en hopen zo snel mogelijk tot een akkoord te komen om de continuïteit van de cao te waarborgen", zegt directeur Patricia Hoogstraaten van het Vakcentrum, dat namens de werkgevers in de branche onderhandelt.

De huidige cao loopt 1 juli af, dus voor werkgevers en vakbonden is er haast bij geboden om snel tot een akkoord te komen. De eerstvolgende gesprekken vinden maandag plaats.

Vakbond FNV heeft een enquête gehouden onder werknemers in de supermarkten. Daaruit blijkt dat hogere lonen en meer vaste banen de belangrijkste thema's zijn. "Dat betekent dat we voor volledige prijscompensatie gaan", zegt bestuurder Daniëlle Wiek. "Ook de jeugdlonen moeten omhoog. Verder zetten we in op een regeling waarbij oudere werknemers eerder met pensioen kunnen."

De lonen zijn bij alle cao-onderhandelingen een heikel punt. De FNV eist een loonstijging van 14,3 procent aan de cao-tafels om werknemers te compenseren voor het koopkrachtverlies vanwege de torenhoge inflatie. Veel werkgevers geven juist aan dat ze dat niet kunnen betalen.

'We willen werknemers steun in de rug bieden'

Voor de drieduizend werknemers in de distributiecentra van Albert Heijn was dat onlangs reden om het werk neer te leggen. Na dagenlange stakingen hebben zij uiteindelijk een nieuwe cao met een loonsverhoging van 10 procent weten af te dwingen.

Het Vakcentrum is zich bewust van de problemen waar ook supermarktmedewerkers tegen aanlopen. "We willen werknemers die te maken hebben met hoge kosten, een steun in de rug bieden. Dus hebben we een loonbod van 9 procent voor een jaar gedaan", zegt Hoogstraaten.

Massale stakingen bij supermarkten afgelopen jaren niet voorgekomen

De directeur benadrukt dat er niet meer ruimte is. "Werkgevers hebben te maken met stijgende transport-, grondstof-, energie- en loonkosten. Daar komt bij dat er sprake is van veel variatie in de branche. Het gaat hier niet alleen om grote spelers als Albert Heijn en Jumbo, maar ook om kleine speciaalzaken. Dat zijn vooral mkb'ers en daar moeten we wel rekening mee houden."