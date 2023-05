Lufthansa wil na eerste deel ook rest van Italiaanse vliegmaatschappij opslokken

Niet Air France KLM, maar de Duitse luchtvaartmaatschappij gaat er met de Italiaanse airline ITA vandoor. Lufthansa kocht donderdag al een deel van de luchtvaartmaatschappij op en komt volgens topman Carsten Spohr later terug voor de rest.

ITA vormt de doorstart van het in 2017 failliet gegane Alitalia, dat nog in handen was van de Italiaanse overheid. Air France KLM was ook lang in de race voor een samenwerking of overname, maar nu komt ITA toch in Duitse handen.