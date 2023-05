Verkoop van gevaarlijke spullen uit Aziatische webshops aan banden gelegd

Consumenten moeten beter worden beschermd tegen goedkope spullen uit het buitenland die gevaarlijk of ongezond zijn. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) kondigt daarom strenge regels aan: "Je kunt niet ver genoeg gaan om onveilige producten van de markt te krijgen en consumenten te beschermen."

Op dit moment kopen Nederlanders nog allerlei goedkope spullen in Aziatische webshops. Ook tussenhandelaren profiteren daarvan. Maar veel van de producten zijn gevaarlijk of ongezond, toonde de Consumentenbond al meermaals aan.

Als de nieuwe regels ingaan moet er voor elk product een fabrikant of persoon in de Europese Unie zijn gevestigd die aansprakelijk is voor de veiligheid van het product. Als dat niet het geval is, mag de verkoop in Nederland en in Europa niet doorgaan.