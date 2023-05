Cuba is te arm om genoeg voedsel te produceren, laat staan te importeren

Cuba is steeds afhankelijker van de voedselproductie op het eiland, zei de Cubaanse minister Alejandro Gil van Economische Zaken tegen het nieuwe parlement. Door de belabberde economische situatie wordt het steeds lastiger om voedsel, brandstof en medicijnen te importeren. Maar ook de eigen landbouwproductie hapert.

De minister vertelde urenlang over de economische uitzichtloosheid tegen het nieuw gekozen Cubaanse parlement. Het land verkeert in een van de ergste economische crisis sinds de Cubaanse Revolutie in 1959. En het einde is nog lang niet zicht, volgens Gil.

Gil denkt dat veel Cubanen niet meer genoeg geld hebben voor hun basisbehoeftes. Cubaanse economen schatten dat de inflatie vorig jaar op zo'n 200 procent lag. Volgens de overheid was dat 31 procent, na 77 procent in 2021. Aangezien Cuba 70 procent van het benodigde voedsel importeert, is de inflatie dramatisch.

Inmiddels raken ook ziekenhuizen door hun voorraden zuurstof en medicijnen heen. Er zijn te weinig buitenlandse valuta om genoeg goederen in te kunnen kopen. "Als we ze niet zelf kunnen produceren, zullen we de medicijnen niet hebben", concludeerde de minister.

Maar de landbouwproductie zakt ook in, bijvoorbeeld omdat de inkoop van veevoer en kunstmest te duur wordt. Zo is de Cubaanse productie van varkensvlees gedaald van bijna 200 ton in 2017 tot 16 ton in 2022, zei Gil. Voor veel groente en fruit geldt volgens de minister een soortgelijke ontwikkeling.

Toerisme komt niet terug

De lokale economie draaide voor de coronapandemie op het toerisme. Maar in tegenstelling tot omliggende landen, blijven toeristen nu weg uit Cuba. In het eerste kwartaal van dit jaar ontving het eiland slechts de helft van het aantal toeristen dat in 2019 kwam.