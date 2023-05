Personeel van autofabriek Nedcar gaat weer staken

Medewerkers van de Nedcar-autofabriek in het Limburgse Born gaan volgende week weer staken. Ze hebben een bod voor een sociaal plan van eigenaar VDL afgewezen.

Medewerkers vrezen dat ze op straat komen te staan omdat Nedcar in 2024 zonder opdracht komt te zitten. Nu worden in de fabriek MINI's voor BMW gebouwd, maar dat contract loopt begin 2024 af. Het personeel wil daarom verbetering van een eerder afgesproken sociaal plan.

De vergoeding die VDL bij een einde van het dienstverband biedt, is volgens FNV veel te laag. VDL denkt daar anders over. Een woordvoerder laat weten dat het bedrijf niet van plan is het bod aan te passen. "We hebben voor iedereen een meer dan redelijk sociaal vangnet geregeld", zegt een woordvoerder.