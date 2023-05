Gasprijs in duikvlucht: gas is al twaalf keer zo goedkoop als vorige zomer

De marktprijs voor gas blijft maar dalen en is donderdag gezakt naar 25 euro per megawattuur. Dat is vier keer zo laag als begin dit jaar en zelfs twaalf keer lager dan in augustus 2022. Uiteindelijk zien we dat ook terug op de energierekening.

De marktprijzen daalden donderdag met nog eens 9 procent. De gasprijzen zijn al vanaf december 2022 vrijwel onafgebroken aan het dalen en de piek van 306 euro in augustus is al heel ver weg. Gas is sinds de zomer van 2021 niet zo goedkoop geweest.

De belangrijkste oorzaak van de prijsdaling is dat er voldoende gas is. De prijs liep vorig jaar op, doordat Europese landen massaal gas gingen inslaan uit vrees dat ze de winter niet zouden doorkomen zonder Russisch gas. Maar de afgelopen winter was relatief mild, de gasopslagen zijn nog goed gevuld en er is voldoende (vloeibaar) gas beschikbaar.

Ook speelt mee dat de Europese economie flink is afgekoeld en de industrie daardoor minder gas nodig heeft. In Duitsland is er zelfs al sprake van een recessie, bleek donderdag uit nieuwe cijfers. De Duitse economie is in het laatste kwartaal van 2022 en de eerste drie maanden van dit jaar gekrompen.

Ondanks die forse daling kan de gasprijs nog best wat verder zakken. Tussen 2018 en 2021 lag de prijs nog wat lager en zelfs een tijdje onder de 10 euro per megawattuur.

Ook een lagere energierekening

Langzaam maar zeker zorgt de lagere gasprijs ook voor een lagere energierekening. Niet alleen prijsvechters, maar ook grote energieleveranciers als Vattenfall, Eneco en Essent hebben hun tarieven onlangs verlaagd.