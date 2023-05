ECB wil dat EU-landen energiesteun afschaffen om hoge inflatie tegen te gaan

EU-lidstaten zouden hun steunmaatregelen die zijn bedoeld als compensatie voor de hoge energieprijzen moeten afbouwen. Zo kunnen de nationale overheden de hoge inflatie tegengaan, zegt beleidsmaker François Villeroy de Galhau van de Europese Centrale Bank (ECB).

De ECB heeft eerder laten weten er alles aan te doen om de inflatie in de eurozone terug te brengen tot 2 procent. Dat moet onder meer via renteverhogingen gebeuren.

De inflatie in de eurozone kwam in april uit op 7 procent, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. In maart was het dagelijks leven voor consumenten nog 6,9 procent duurder dan een jaar eerder.