Energierekening ietsje lager door daling transportkosten

De energierekening wordt komend jaar een stukje goedkoper door dalende tarieven voor gastransport. Die tarieven moeten 20 procent omlaag, heeft toezichthouder ACM besloten. En dat zorgt voor een besparing van maximaal 5 procent op de energierekening.

Dalende energieprijzen zorgden ervoor dat de energierekening de afgelopen maanden al veel lager is geworden. Zo daalde de marktprijs van gas deze week naar 26 euro per megawattuur, omdat gasopslagen goed gevuld zijn en er veel gas beschikbaar is. In augustus vorig jaar was de marktprijs van gas nog meer dan 300 euro per megawattuur.