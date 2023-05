EU wil 200 miljard euro aan bevroren Russische tegoeden investeren in Oekraïne

Sinds de oorlog in Oekraïne is in de Europese Unie ruim 200 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren. Europa wil dat geld losweken voor de wederopbouw van Oekraïne.

Het overgrote deel van het geld is afkomstig van de Russische centrale bank. 'Slechts' 24 miljard komt van Russische personen en vijftienhonderd bedrijven. Dat dit maar een klein deel is, komt doordat de EU pas geld kan bevriezen als strafbare feiten, zoals het ontduiken van sancties, bewezen zijn.

De EU onderzoekt nu of de bevroren tegoeden ingezet kunnen worden om Oekraïne te helpen. Maar dat kan en mag juridisch niet zomaar. Mogelijk willen de lidstaten het losgeweekte geld daarom gaan beleggen om de opbrengsten hiervan te schenken aan Oekraïne.