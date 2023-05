Bedrijven investeren nog altijd 1.000 miljard dollar in fossiele projecten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bedrijven investeren dit jaar wereldwijd voor zo'n 1.000 miljard dollar (ongeveer 930 miljard euro) in projecten voor fossiele energie. Vooral staatsbedrijven in het Midden-Oosten schroeven hun investeringen op. Dat berekende het internationaal energieagentschap IEA.

Wel is het bedrag minder dan de uitgaven aan hernieuwbare energie. Die komen dit jaar uit op ongeveer 1.700 miljard dollar.

"Voor elke dollar die wordt geïnvesteerd in fossiele brandstoffen gaat er 1,7 dollar naar schone energie", zegt IEA-topman Fatih Birol. Vijf jaar geleden was die verhouding nog een-op-een. Onder meer zonne-energie heeft de wind mee. Het IEA verwacht dat de investeringen daarin dit jaar hoger uitkomen dan in olie.