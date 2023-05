Transavia schrapt in juli en augustus opnieuw ruim tweehonderd vluchten

Delen via E-mail

Transavia schrapt in juli en augustus 210 vluchten vanwege een tekort aan vliegtuigen. Het merendeel van de betreffende reizigers is inmiddels omgeboekt, meldt de luchtvaartmaatschappij donderdag.

Transavia heeft al langer te maken met te weinig capaciteit. Daardoor moest de luchtvaartmaatschappij eerder al vluchten in mei en juni schrappen. Daar komen nu dus ruim tweehonderd vluchten bij.

Volgens de vliegmaatschappij zijn alle reizigers inmiddels op de hoogte gebracht van de wijzigingen. "We hebben geprobeerd deze passagiers een zo goed mogelijk alternatief te bieden. Dat is voor bijna iedereen gelukt", meldt het bedrijf. Het gaat om ongeveer 2 procent van alle vluchten in deze maanden.