Duitsland belandt in recessie

De Duitse economie is in een recessie terechtgekomen. De grootste Europese economie kromp twee kwartalen achter elkaar. Dit komt vooral door huishoudens die minder geld uitgeven.

In Duitsland zorgt de inflatie voor de economische tegenwind, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. Ondanks dat de inflatie op jaarbasis is afgezwakt, lag die in april nog altijd 7,2 procent hoger dan een jaar eerder.

Het aantal bouwinvesteringen nam juist toe in het eerste kwartaal van 2023 en steeg met 3,9 procent. Dat is te danken aan het zachte weer in Duitsland, volgens Destatis. Ook ging het de buitenlandse handel in kunststof en metaal voor de wind.