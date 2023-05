Vrachtschip vaart weer na enkele uren vastgelopen te zijn in Suezkanaal

In het druk bevaren Suezkanaal is donderdagochtend opnieuw een schip vastgelopen. Het gaat om het vrachtschip Xin Hai Tong 23, dat een tijdje schuin in het kanaal lag. Daardoor kon ander scheepvaartverkeer er niet langs. Inmiddels is het schip door sleepboten losgetrokken.

Het Suezkanaal verbindt de Rode Zee met de Middellandse Zee en is onderdeel van een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. Vooral de scheepvaart tussen Europa en Azië maakt hier gebruik van.

Dat het schip vastlag, blijkt uit gegevens van MarineTraffic, een website die de positie van schepen bijhoudt. De Xin Hai Tong 23 is vastgelopen door problemen met de motor. Het schip is 190 meter lang en vaart onder de vlag van Hongkong. Eigenaar is Xiang B12 HK International Ship Lease.

Inmiddels is het schip losgetrokken, meldt maritiem dienstverlener Leth Agencies, en kan het zijn reis vervolgen.