Dagen van de acceptgiro zijn na bijna vijftig jaar geteld

Na bijna vijftig jaar trouwe dienst is de acceptgiro bezig aan zijn laatste dagen. In 2021 werd aangekondigd dat de stekker er op 1 juni van dit jaar definitief uitgaat. Voor wie toch nog wil betalen via papier, bestaan alternatieven.

De acceptgiro, eigenlijk een soort factuurtje en betaalopdracht ineen, leed de laatste jaren een tanend bestaan. In 2017 werd nog 14,5 miljoen keer betaald door een acceptgiro op de bus te doen. Dat aantal daalde in 2022 tot rond de drie miljoen. Dat is honderd keer minder dan in topjaar 1995, toen het er driehonderd miljoen waren.

"Vorige maand waren het er nog maar 85.000", zegt een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland. Dat komt ook doordat de organisatie achter de acceptgiro bedrijven en organisaties heeft opgeroepen deze vanaf februari niet meer te versturen. "De verwerking ervan stopt definitief per 1 juni 2023."

In een ver verleden betaalde je zowat alles behalve je boodschappen, via een acceptgiro. "Je huur, het elektriciteitsbedrijf, abonnementen, verkeersboetes en de Belastingdienst", somt de woordvoerder op. De verzender van het papiertje moest een zakelijk contract bij de bank hebben om ze te mogen versturen.

"Veel gegevens die al bekend waren, stonden al ingevuld. Vaak ook het bedrag. Je hoefde het dan alleen nog te tekenen en het op te sturen", zegt de woordvoerder. "Dat was best handig." De naam van begunstigde en diens rekeningnummer stonden er al op en vaak ook jouw gegevens.

'De Goede Doelen hebben een alternatief dat er verdacht veel op lijkt'

Het verzet tegen het afschaffen van de acceptgiro lijkt inmiddels verstomd. Volgens Betaalvereniging Nederland werden negen op de tien acceptgiro's de laatste jaren sowieso al overgetikt voor online bankieren en gingen ze dan de prullenbak in.

De Goede Doelen, die vreesden voor minder donaties, hebben gezamenlijk een papieren alternatief ontwikkeld. "Dat verdacht veel op de acceptgiro lijkt", aldus Betaalvereniging Nederland. "Het heet 'mijn eenmalige gift' en ziet er niet alleen haast hetzelfde uit, maar werkt ook op dezelfde manier. Alleen moet je ze terugsturen naar het Goede Doel en niet naar je bank."

Bij je bank kun je nog overschrijvingsformulieren aanvragen. Die moet je dan zelf invullen en opsturen naar je bank, die verwerkt de betaling dan. "Dat kan nog steeds en dat blijft ook bestaan zolang als nodig is."

Dat geldt ook voor de incassomachtiging. Het verschil is dat je die naar het bedrijf stuurt dat geld van je wil. "Bijvoorbeeld het energiebedrijf. Zij krijgen dan toestemming het bedrag elke maand af te schrijven."

'Alles is fraudegevoelig'

In de meeste gevallen zul je, zoals nu ook al gebeurt, je rekeningen al dan niet digitaal krijgen en digitaal betalen, via een betaalinstructie. "De gegevens neem je dan over van papier of digitaal. Dat kan ook via een QR-code."

Bedrijven krijgen hun geld sneller als ze digitale 'betaalverzoeken' sturen, leert de ervaring. Fraudegevoelig is het natuurlijk wel. "Dat is alles helaas", zegt de woordvoerder. "Je moet altijd goed opletten of het linkje en de site waar je naartoe wordt geleid legitiem zijn. Als je wordt doorgeleid naar de bank kun je kijken of die betaalgegevens kloppen, voordat je echt betaalt."