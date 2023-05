Moederbedrijf Albert Heijn politiek onder vuur over hoge winst en bonus

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, kreeg woensdag veel kritiek in de Tweede Kamer vanwege zijn prijsverhogingen, hoge winst en beloning voor de topman. Diverse partijen trokken fel van leer omdat ze de lonen van medewerkers te laag vinden, terwijl het bedrijf vorig jaar 2,5 miljard euro winst maakte en topman Frans Muller miljoenen kreeg.

Ahold was samen met onder meer Heineken en KPN uitgenodigd om uitleg te geven over vermeende 'graaiflatie'. Daarbij stijgen de prijzen en de winsten veel verder dan kosten rechtvaardigen. Lonen blijven dan achter en consumenten krijgen meer geldproblemen.

Hoewel onduidelijk is of dit op grote schaal gebeurt in Nederland, is er recent veel discussie over ontstaan. Dit komt mede doordat diverse beursgenoteerde bedrijven grote winsten boekten in periodes dat ze hun prijzen stevig hebben verhoogd.

Zo zette Shell vorig jaar een winst in de boeken van bijna 40 miljard euro, bij Heineken bleef er onder de streep 2,8 miljard over, terwijl Ahold Delhaize 2,5 miljard winst maakte. Ook onder andere Unilever, ING en ABN AMRO boekten flinke winsten. De beloningen van de directieleden waren vaak niet mals.

Vakkenvullers hebben moeite producten te kopen

Koren op de molen van vooral linkse partijen die woensdag met name Ahold flink op de korrel namen. Zo stelde SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen dat vakkenvullers van Albert Heijn moeite hebben om AH-producten te kopen, doordat prijzen omhoog zijn gegaan maar hun lonen weinig stijgen. "Waar is uw moraal", zei ze tegen HR-directeur van Ahold Delhaize Casper Assinck, die namens het bedrijf was aangeschoven.

Volgens Assinck is die kritiek niet terecht. Hij wijst erop dat de winst van Ahold voor twee derde in Amerika wordt behaald, terwijl de winstmarge in Europa juist terugloopt. Verder noemt hij de beloningen bij Ahold "marktconform", zowel van de supermarktmedewerkers als van de topman.

Die kreeg over 2022 een beloning van bijna 6,5 miljoen euro, wat 128 keer meer was dan de lonen van personeel op de werkvloer. Dat verschil is wel kleiner dan het jaar ervoor, toen de topman 132 keer meer kreeg.

Saillant detail is dat medewerkers in distributiecentra van Albert Heijn eerder deze maand dagenlang hebben gestaakt. Ze wilden op die manier een hoger loon afdwingen. Het zorgde voor veel lege schappen in de supermarkten. Uiteindelijk kwamen AH en de medewerkers toch tot een akkoord, waarbij de lonen 10 procent omhooggingen.

Flexcontracten in distributiecentra

GroenLinks-leider Jesse Klaver was woensdag eveneens kritisch. "Ahold maakte 2,5 miljard euro winst, de topman kreeg bijna 6,5 miljoen. Daar tegenover staat dat je wordt ontslagen als je te oud bent in de supermarkt en dat uitzendkrachten in de distributiecentra de meest flexibele contracten krijgen. En u durft te beweren dat dat goed met elkaar in verhouding staat?"