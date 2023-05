Senior is eindelijk echt welkom op de arbeidsmarkt

Bedrijven gaan steeds vaker in zee met oudere werknemers vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. "Er wordt veel breder gekeken naar kandidaten. Het is echt een enorm verschil met een aantal jaar geleden", zegt arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV.

In april van dit jaar waren er 96.000 werklozen ouder dan 45, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. In 2015 waren dat er nog 290.000. Steeds meer oudere werklozen vinden dus hun weg naar de arbeidsmarkt. In het verleden waren bedrijven juist huiverig en kozen ze liever jongere kandidaten om hun vacatures te vervullen.

De afgelopen jaren zijn er wel verschillende initiatieven geweest om de vooroordelen over oudere werknemers weg te nemen. Workshops, congressen, trainingen en meetings: het mocht allemaal niet baten. Zelfs oud-voetballer John de Wolf werd aangesteld als ambassadeur ouderenwerkloosheid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar het haalde allemaal weinig uit.

Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn veel bedrijven nu wel om. "Wij zien in de praktijk dat steeds meer bedrijven 50-plussers aannemen. Ze zijn daarin veel laagdrempeliger geworden en dat biedt hoop voor oudere werklozen", zegt arbeidsmarktdeskundige Witjes.

Met ouderen heb je meer stabiliteit

Dat betekent nog niet dat alle vooroordelen zijn weggenomen, denkt Witjes. "Maar het is wel zo dat als een werkgever in zee gaat met een 50-plusser en het bevalt, de samenwerking ook wordt doorgezet."

Bovendien zijn veel bedrijven op zoek naar stabiliteit, aangezien jongeren juist in deze tijd vaker van baan veranderen. "De loyaliteit onder ouderen is groter. Zij zijn dan ook bereid langer ergens te blijven. En dat kan je als 50-plusser tijdens een sollicitatie ook op tafel gooien", zegt Witjes.

Volgens directeur Jos Verhoeven van maatschappelijk dienstverlener Start Foundation is het uit nood geboren dat bedrijven vaker ouderen in dienst nemen. "Dat heeft echt te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Laatst zei een werkgever tegen me dat twee armen en benen al genoeg zijn. Dat zegt wel genoeg."