Pakketje ophalen bij de buurtwinkel? Winkelier zit ermee in zijn maag

Buurtwinkels hebben het druk met de stroom aan postpakketten. Hun magazijnen staan tot aan de nok toe vol met dozen die wachten om opgehaald te worden. Het levert winkeliers "belabberd weinig geld" op, maar slechts een enkeling stopt ermee.

Pakketten in de meterkast, in de wc, in de personeelsruimte en in het magazijn. Het is de dagelijkse praktijk van veel buurtwinkels die een pakketpunt hebben. "Zeker tijdens piekmomenten als Moederdag en Kerst puilen de winkels uit", zegt een woordvoerder van de VVP, branchevereniging voor winkeliers met pakketpunten.

De pakketjes kosten de winkeliers bergruimte, maar ook tijd en aandacht. Dat gaat ten koste van klanten die gewoon iets willen kopen. En de winkeliers verdienen er volgens de VVP niks aan. "Centenwerk", zegt een woordvoerder van NSO Retail, brancheorganisatie voor tabaks- en gemakswinkels. "Als je alles doorrekent, kost het meer dan dat het oplevert", zegt de VVP-woordvoerder.

Toch stopt maar een klein aantal winkels met de distributie van pakketjes. Ze doen het ook uit sociaal oogpunt voor de wijk, zeggen beide brancheorganisaties. "Tabakswinkels in buurten hebben een persoonlijke functie", zegt de NSO-woordvoerder. "Winkeliers kennen de wijk en de mensen. Ze willen de buurt helpen."

Verder hopen winkeliers dat klanten wat extra's meenemen uit de winkel, producten waar wél winstmarge op zit. "Elke klant die binnenkomt is een kans", stelt de NSO. Maar in de praktijk levert het volgens de VVP weinig op. "Klanten die voor een pakket komen, hebben vaak haast en vinden het vervelend om te wachten."

PostNL bezorgt minder pakketten dan vorig jaar

De meeste winkeliers zouden er niet rouwig om zijn als de pakketstroom wat afneemt, denkt de VVP. Kwartaalcijfers van postbedrijven PostNL en DHL hinten erop dat er minder pakketten in buurtwinkels belanden.

PostNL boekte minder winst door de afname van pakketbezorging. DHL deelt geen informatie over de teruggelopen omzet. "De piek van pakketten per post was tijdens de coronapandemie. Die hebben we wel achter ons gelaten", zegt de NSO-woordvoerder.