EU wil dat Nederland energiesteun afbouwt en flexwerk ontmoedigt

Nederland moet aan de slag met het beperken van de energiesteun en het aanmoedigen van werk via vaste aanstellingen om het personeelstekort te verkleinen. Verder vraagt de Europese Unie in een lijst met aanbevelingen om niet te veel uit te geven. Het begrotingstekort moet ondanks moeilijke economische tijden niet te veel oplopen.

Elk half jaar probeert de Europese Commissie met enkele stevige aanbevelingen de vinger op de zere plek te leggen bij overheidsbeleid van lidstaten. Nederland kreeg in het verleden al vaak terechtwijzingen over onze opgeblazen huizenmarkt en te hoge hypotheekschulden, deels veroorzaakt door de hypotheekrenteaftrek. Ook dat we te veel in deeltijd werken en veel koeien hebben in vergelijking met het landoppervlak.

Ook dit jaar stipt de Europese Commissie onze hoge hypotheekschuld weer aan. Die zouden we moeten verminderen. Nederland kenmerkt zich door een uitzonderlijk hoge hypotheekschuld. Een hoge schuld aangaan bij het kopen van je huis wordt in zekere zin gestimuleerd omdat je hypotheekrente aftrekbaar is.

De Europese kritiekpunten of aanbevelingen hebben geen directe gevolgen. Wel wil Europa steeds vaker dergelijke hervormingen zien in ruil voor geld uit Europese potjes. Zo kunnen landen geld krijgen uit het coronaherstelfonds van meer dan 800 miljard euro, maar alleen als ze die aan hervormingen besteden.

Dat de Europese Commissie ook met een kritische blik naar de Nederlandse begroting kijkt is interessant op een moment dat in Europa wordt overlegd over nieuwe begrotingsregels. Al sinds de oprichting van de euro moeten lidstaten zorgen dat hun begrotingstekort en staatsschuld niet te hoog oplopen.

Dit jaar blijft het begrotingstekort (verwachte uitgaven min verwachte inkomsten) net binnen de Europese normen (maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product, alles wat burgers en bedrijven in een jaar verdienen).

Dat blijft zo, maar in nieuwe plannen van de Europese Commissie krijgen landen geen straffen meer als ze een te groot tekort of een te hoge staatsschuld hebben, maar dat ze samen met de EU een plan gaan maken hoe dit stap voor stap terug te brengen. Die straffen zijn overigens sowieso nooit opgelegd, ondanks dat veel landen hun financiën niet voldoende onder controle hielden.