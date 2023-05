Zaak over vergunning NS niet bij juiste rechter ingediend

De rechtbank Den Haag doet geen uitspraak over de vraag of de NS meer concurrentie krijgt op het spoor. Volgens de rechtbank gaat ze daar als burgerlijke rechter niet over. Bovendien zijn de regionale vervoerders te vroeg naar de rechter gestapt, omdat de vergunning nog niet definitief aan NS is verleend.

Volgens de rechtbank Den Haag hoort deze zaak thuis bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). "Die bepaalt of de aanbesteding terecht aan de NS gegund wordt. Zij zijn de aangewezen specialist op dit gebied." Die rechter kan bepalen of de vergunningverlening in strijd is met het Europees recht. Dat kan pas als die vergunning definitief is.