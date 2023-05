Jumbo stopt met flitsbezorging

Jumbo stapt alweer uit de flitsbezorging. De supermarktketen was daar actief in geworden via een samenwerking met de Duitse flitsbezorger Gorillas. Die is overgenomen door de Turkse branchegenoot Getir. De familie Van Eerd, eigenaar van Jumbo, had ook een belang in Gorillas. Die investering wordt ook teruggedraaid, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Binnen de samenwerking van Gorillas en Jumbo, betrok de flitsbezorger zijn producten uit de city stores van Jumbo. Aangezien Getir zelf een distributiecentrum in Alblasserdam heeft, is samenwerking op dat vlak ook niet langer nodig.

Volgens Jumbo is het een logisch moment om de samenwerking te beëindigen. "We werken nu aan minder complexiteit in het bedrijf. De wensen van de klant staan bij Jumbo altijd centraal. In dat licht hebben we veel geleerd van deze samenwerking met Gorillas", zegt CEO Ton van Veen.

Jumbo begon vorig jaar een samenwerking met Gorillas. De flitsbezorger werd later overgenomen door concurrent Getir.

De Turkse flitsbezorger werd in 2015 opgericht en is momenteel actief in Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal en de Verenigde Staten.