Jumbo en flitsbezorger Getir stoppen samenwerking

Jumbo en flitsbezorger Getir beëindigen hun samenwerking. De supermarktketen wil zich richten op de winkels en webshops en stopt met de bevoorrading van de magazijnen van Getir.

Volgens Jumbo is het een logisch moment om de samenwerking te beëindigen. "We werken nu aan minder complexiteit in het bedrijf. De wensen van de klant staan bij Jumbo altijd centraal. In dat licht hebben we veel geleerd van deze samenwerking met Gorillas", zegt CEO Ton van Veen.