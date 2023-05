Britten betalen meer voor boodschappen, voedsel 19 procent duurder

Het leven in het Verenigd Koninkrijk was in april 8,7 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat is fors meer dan de 2 procent inflatie die de Britse centrale bank voor ogen heeft.

Veel Britse huishoudens hebben te maken met duurdere boodschappen. Daarnaast staat de koopkracht onder druk.

Vooral de hoge voedselprijzen droegen in april bij aan de inflatie, blijkt uit cijfers van het Britse statistiekbureau ONS. Britten betalen 19,1 procent meer voor voedsel. Dat is de grootste stijging in 45 jaar tijd.

In maart kwam de inflatie nog uit op 10,1 procent. De verwachting is dat de Britse centrale bank de rente opnieuw verhoogt om de torenhoge inflatie tegen te gaan.