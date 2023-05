Grote zorgen bij ondernemers over 'strafheffing' op aardgas

Ondernemers zijn bezorgd over de extra belasting op aardgas die ze vanaf volgend jaar moeten betalen. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland spreken van "een strafheffing".

"Dit is niet alleen onrechtvaardig, het zorgt er in de praktijk ook voor dat veel maakbedrijven in veelal kwetsbare regio's verder onder druk komen. En dat bijbehorende productie en CO2-emissies alleen maar verschuiven naar andere landen. Op die manier onze klimaatdoelen halen kán niet de bedoeling zijn", schrijven de werkgeversorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.