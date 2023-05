Europese bierbrouwers geschokt om Ierse plannen

Europese brouwers zijn geschokt door de plannen van Ierland om uitgebreide gezondheidswaarschuwingen op alcoholproducten te zetten.

Volgens koepelorganisatie Brewers of Europe is de Wereldgezondheidsorganisatie er nog niet uit in hoeverre alcohol precies schadelijk is voor de gezondheid en praten de Ieren dus voor hun beurt. Verschillende landen pleiten voor maatregelen die de handel minder verstoren.