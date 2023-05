Gazprom ziet gasexport dalen en boekt fors minder winst

Delen via E-mail

Het Russische staatsgasconcern Gazprom heeft de winst vorig jaar fors zien dalen met 40 procent tot 15,8 miljard dollar (14,7 miljard euro). Het bedrijf exporteerde minder gas en had ook veel last van belastingverhogingen.

Het Westen voerde vorig jaar een reeks sancties in tegen Rusland en Russische bedrijven vanwege de oorlog in Oekraïne. De gasexport, een belangrijke inkomstenbron van het bedrijf, had daar niet direct onder te leiden.