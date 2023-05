Rechter beslist vandaag of NS meer concurrentie krijgt

NS hoort woensdag van de rechtbank in Den Haag of het meer concurrentie krijgt van andere vervoerders. De staat heeft het grootste deel van het treinvervoer in Nederland na 2025 gegund aan NS. Regionale vervoerders zoals Qbuzz en Arriva zijn gepikeerd dat zij niet mochten meedingen naar treinvervoer en stapten naar de rechter.

Al tientallen jaren verzorgt NS het overgrote deel van de treinritten in Nederland. Dit mogen ze doen omdat ze telkens van de staat de zogeheten hoofdrailnetconcessie hebben gekregen. Andere vervoerders hebben slechts een paar trajecten waarop zij het vervoer mogen doen.

Enkele jaren geleden kreeg NS opnieuw deze concessie voor de jaren 2025 tot en met 2033 toegewezen. Daarmee zijn vele miljarden euro's gemoeid. Andere vervoerders maakten geen kans, wat ze oneerlijk vonden. Ze wijzen daarbij naar Europese regels die voorschrijven dat dit soort vervoer in het openbaar moet worden vergeven, waarbij verschillende bedrijven kans kunnen maken.

Brussel dreigt met rechtszaak

Ook de Europese Commissie heeft zich er inmiddels mee bemoeid. Brussel heeft aan het kabinet laten weten dat het uitsluiten van andere vervoerders inderdaad in strijd kan zijn met Europese regels.

Daarom moet het kabinet eerst een marktonderzoek doen, om te kijken of ook andere vervoerders ritten kunnen uitvoeren. Doet het kabinet dit niet, dan dreigt de Commissie naar de rechter te stappen. Tot dusver is er nog geen marktonderzoek geweest.

De vervoerders voelen zich gesterkt door het Europese standpunt en voerden al verschillende rechtszaken. Daarin trokken ze tot nu toe telkens aan het kortste eind. Wel zei een van de rechters dat niet valt uit te sluiten dat de staat toch in strijd handelt met Europese regels, ook al viel de beslissing tot nu toe uit in het voordeel van de staat.

Het kabinet wil tot dusver van geen wijken weten. Volgens verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat is de gunning aan NS geheel volgens de regels. Wel heeft ze gezegd er rekening mee te houden dat ze haar standpunt in de toekomst moet wijzigen.

2:45 Afspelen knop Rechter buigt zich over spoormonopolie NS: meer partijen goed idee?

Vervoerders willen alleen korte ritten