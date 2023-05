Klimaatactivisten proberen Shell-bestuur te bestormen

Het bestuur van Shell moest op de aandeelhoudersvergadering in Londen afgeschermd worden voor klimaatactivisten. Ze probeerden het podium te bestormen en zijn afgevoerd door beveiligers.

Nadat Shell-voorzitter Andrew Mackenzie deze actievoerder stil had gekregen, begon een groep mensen te zingen. Zij zetten "Go to hell Shell, and don't you come back no more" in, op de melodie van het nummer Hit the Road Jack. Na minutenlang gezang droegen beveiligers de zangers de zaal uit.