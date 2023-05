Ook ING verhoogt rente voor spaarders tweemaal achter elkaar

Klanten van ING krijgen vanaf 1 juni 1 procent rente op hun spaargeld. Dat is nu nog 0,75 procent. Het is de tweede renteverhoging in korte tijd bij de grootste bank van het land. Daarmee volgt het bedrijf zijn concurrent Rabobank, die vorige week bekendmaakte zijn spaarrente voor de tweede keer in ruim een maand op te schroeven.

Met ingang van volgende maand krijg je bij ING tot 10.000 euro 1 procent rente. Voor het spaarbedrag tussen de 10.000 en 1.000.000 euro krijg je 0,9 procent. Over het bedrag daarboven krijg je geen rente.

De verhoging is vooral opvallend omdat ING onlangs al besloot om de rente voor spaarders begin deze maand te verhogen van 0,5 naar 0,75 procent. Ook Rabobank zette onlangs soortgelijke stappen.

De renteverhogingen zijn een gevolg van besluiten van de Europese Centrale Bank (ECB). Die heeft in minder dan een jaar tijd zijn rente zeven keer verhoogd, in strijd tegen inflatie.