Cathay Pacific biedt excuses aan voor discriminatie na verzoek om tapijt

De Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific Airways heeft haar excuses aangeboden voor vermeende discriminatie van een Chinese passagier. Die zou om een deken hebben willen vragen, maar gebruikte het Engelse woord carpet (tapijt) in plaats van blanket. Het personeel zou de reiziger daarom hebben uitgelachen.

"Als je niet weet wat deken in het Engels is, krijg je er ook geen", zou een cabinemedewerker tegen de passagier hebben gezegd. "Een tapijt ligt op de grond, ga er maar op liggen als je dat wil." Een opname hiervan gaat online rond. Maar volgens persbureau Reuters is niet te verifiëren of de opname echt is.