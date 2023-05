Opnieuw wilde staking uitgebroken bij autofabriek Nedcar

Een deel van het personeel van de Nedcar-fabriek in Born heeft dinsdag opnieuw het werk neergelegd. De staking volgde op langlopende onderhandelingen over een nieuw sociaal plan. De staking is een initiatief van werknemers zelf en is niet opgezet door vakbonden. Volgens VDL Nedcar zijn de medewerkers inmiddels weer aan de slag gegaan.

Vertegenwoordigers van de ruim 3.500 werknemers en de directie zijn al geruime tijd met elkaar in overleg over de toekomst van de enige autofabriek in Nederland. Het contract met de huidige opdrachtgever BMW stopt in 2024 en er is nog geen vervanger gevonden.

Het personeel is bang dat veel werknemers straks worden ontslagen en wil daarom verbetering van een eerder afgesproken sociaal plan. Tot een nieuw akkoord is het nog niet gekomen.

De vakbonden beraden zich nu op nieuwe stappen. Ze willen ergens in de komende dagen met de leden overleggen. Vakbond CNV is niet gelukkig met de actie.