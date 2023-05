Corendon gaat zelf naar Curaçao vliegen en concurreert dan met KLM

Reisorganisatie Corendon vliegt vanaf november zelf klanten naar Curaçao. De afgelopen tien jaar deed KLM dat. In eerste instantie vliegt Corendon vijf keer in de week, in het hoogseizoen wordt dat opgevoerd naar zes keer in de week.

Voor de vluchten zet Corendon een supermoderne Airbus A350-900 in, met 432 stoelen. "Alleen maar economy-class", zegt Corendon-CEO Steven van der Heijden. Op dit moment heeft Corendon twee hotels op Curaçao, aan het eind van het jaar zijn dat er drie. "We hebben duizend kamers, en de helft van de gasten komt uit Nederland."



Toen Corendon hotels ging bouwen op het door Nederlanders zeer geliefde vakantie-eiland, lag het in de lijn der verwachting dat ze ooit ook met eigen vliegtuigen erheen zouden vliegen.

"Nu we er met KLM niet uit zijn gekomen, gebeurt dat eerder dan gedacht", zegt Van der Heijden.



KLM is minder gaan vliegen op Curaçao, waardoor de vliegtuigstoelen duurder werden. "Dat was voor ons niet meer interessant. Dan is er nog maar één oplossing en dat is om het zelf te gaan doen."