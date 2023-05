Streep door overname van Amsterdamse afvalverwerker AEB

De Amsterdamse afvalverwerker AEB komt toch niet in handen van zijn Rotterdamse sectorgenoot AVR. Het bedrijf dat na de overname ontstaat, wordt te groot volgens mededingingsautoriteit ACM. Daarom zet het een streep door de deal. AEB kwam enkele jaren geleden in de problemen doordat het een deel van zijn afvallijnen moest stopzetten.

Als beide bedrijven waren samengegaan, was het met afstand de grootste afvalverwerker van Nederland geworden. Het bedrijf zou ruim tweemaal zo groot zijn als de nummer twee en in het westen van het land ruim 60 procent van de markt in handen hebben. De ACM vreest daarom dat de afvalverwerker te machtig wordt en te hoge prijzen gaat rekenen.

AEB is nu nog in handen van de gemeente Amsterdam, maar kwam in 2019 in financiële problemen. Dit kwam doordat vier van de zes afvallijnen werden stopgezet vanwege technische problemen. De veiligheid van het personeel was in het geding.