Gewild Vlaams abdijbier binnenkort (legaal) in Nederlandse slijterijen

De monniken van de Sint-Sixtusabdij in het Vlaamse Westvleteren gaan binnenkort hun bier verkopen bij Nederlandse slijterijen. Omdat het gelijknamige trappistenbier nu voor hoge prijzen wordt verkocht op de zwarte markt, gaan de monniken het op de legale manier in Nederland verkopen.

De Sint-Sixtusabdij brouwt jaarlijks 7.500 hectoliter liter bier, verspreid over zo'n vijftig dagen. Tot nu toe was Westvleteren enkel verkrijgbaar bij de abdij zelf, voor bezoekers van de abdij en de bierbrouwerij. Maar sommige bezoekers maakten daar volgens de monniken misbruik van. De flessen bier werden bij terugkomst in Nederland voor een veel hogere prijs verkocht.