We kopen minder, maar door hoge prijzen zien winkeliers omzet toch stijgen

In de eerste drie maanden van dit jaar hebben we minder gekocht. Toch hebben winkels meer omgezet, blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS. Dat komt vooral doordat de prijzen nu veel hoger zijn.

De omzet in de detailhandel was dit kwartaal voor de achtste keer op rij hoger dan een jaar eerder. Vergeleken met vorig jaar werd bijna 8 procent meer omgezet in bijvoorbeeld supermarkten, meubelwinkels, elektronicazaken en bij slagers. Vooral supermarkten behaalden een hogere omzet.

Toch werd de eerste maanden van dit jaar 3 procent minder verkocht. Ook dat is niet voor het eerst, want vanaf april 2022 werd minder verkocht in de winkels. Vooral doe-het-zelfwinkels hadden het te verduren: zij verkochten 3 procent minder dan vorig jaar.

Dat de ondernemers meer opbrengsten hadden, betekent niet dat ze ook meer winst maakten. Veel winkeliers hebben te maken met hogere uitgaven voor bijvoorbeeld lonen en energie. Die extra kosten berekenen ze door in de prijzen van hun producten, waardoor die duurder worden maar de winsten niet altijd meestijgen.